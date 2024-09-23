مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: إصابة أحد عشر شخصًا في الغارة الإسرائيلية على عيترون

أُصيب أحد عشر شخصًا بجروح من بينهم حالة في العناية الفائقة وستة احتاجوا إلى الدخول إلى المستشفى وأربعة عولجوا في الطوارئ، نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة عيترون، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.