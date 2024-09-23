المكاري: العمل في وزارة الاعلام طبيعيّ ولن نعير الرسائل الإسرائيلية أكثر مما تستأهل من اهتمام

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنّ أسلوب الحرب النفسية التهويلية ليس غريبًا على إسرائيل التي تتوسّل كل السبل في حربها النفسية.



وكان قد تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب إلى إخلاء مكان وجوده.



وكان مكتب وزير الإعلام أحد الذين تلقوا الرسالة.



وقال مكاري، في بيان: "هذا الأسلوب لا يقدم ولا يؤخر في شيء."



وشدّد على أنّ العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعيّ وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية، التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق.



ودعا الجميع إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل، علمًا أنه محل متابعة من الجهات المعنية".