مكتب المرتضى تلقى اتصالًا... لمغادرة المكتب فورًا لأنه مستهدف

تلقّى مكتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمّد المرتضى، اتصالًا من شخص - يتكلّم العربية الفصحى بلكنة غريبة - حذّر في اتصاله بوجوب مغادرة المكتب فورًا، لأنه مستهدف.