ميقاتي يندّد بـ"المخطط التدميري" لاسرائيل على وقع غاراتها الكثيفة

ندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بما وصفه بـ"المخطط التدميري" لاسرائيل على وقع غارات كثيفة تشنها الإثنين على جنوب البلاد وشرقها، تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.



واعتبر ميقاتي، في كلمة على هامش جلسة للحكومة، أن "العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات".



وجدد في السياق دعوة "الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة الى... ردع العدوان" الإسرائيلي.