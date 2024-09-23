مولوي من دار الفتوى: المرحلة تتطلب وعيا وتماسكا

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، أننا "نريد من جميع اللبنانيين العودة أكثر فاكثر الى أصالتهم ولبنانيتهم والدولة بكل أجهزتها سواء الأمنية والعسكرية وحتى الأجهزة المتعلقة بالإدارات المحلية والبلديات، كلها إلى جانبهم لحمايتهم ولتلبية متطلباتهم. وفي هذه المرحلة نريد وعيا وتماسكا".



ودعا مولوي الناس، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى قبل ظهر اليوم، " الى الالتفاف أكثر فأكثر حول دولتهم وبعضهم بعضا فلا شيء نطمئن به الناس عن الاعتداءات الإسرائيلية.



وتابع : " نقول للناس إن دولتكم معكم وتقوم بكل اللازم للإغاثة والإسعاف والوقوف الى جانبهم وتأمين كل متطلبات ما تستطيع الدولة القيام به من متطلبات. ونحن في وزارة الداخلية ومجلس الأمن المركزي اجتماعاتنا مفتوحة لمراقبة الوضع الحاصل وتحليله لنكون إلى جانب الناس وحماية الأمن الداخلي من أي خروق قد تصيبه".