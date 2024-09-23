إقفال المدارس والمعاهد في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية الاثنين والثلاثاء

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية.



ويأتي هذا القرار نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة، ما يشكل خطرا على انتقال التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التربوية المذكورة.



ودعا الحلبي مديري المؤسسات التربوية إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.