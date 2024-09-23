الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2025 ووافق على إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين

أخبار لبنان
2024-09-23 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2025 ووافق على إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2025 ووافق على إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين

 رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض البيئة ناصر ياسين،الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية،المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام. 
 
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
المقررات
في ختام الجلسة، أذاع  وزير الاعلام زياد المكاري المقررات فقال: "تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة فقال:"إن ما اعلنه الامين العام للامم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان الى غزة ثانية وانها حرب يجب أن تنتهي، هذا الموقف يجب ان يكون حافزا للجميع لا سيما لدول القرار للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي الرقم  2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة إعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل".
 
أضاف:"ان العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، حرب ابادة بكل ما للكلمة من معنى  ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء. وفي كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى الوقوف مع الحق، وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الاسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".
 
وقال :"نستكمل اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة على أمل الانتهاء منه لاحالته على مجلس النواب، كما اتفقنا، ضمن المهلة الدستورية، واننا في صدد استكمال البحث في التقديمات الاجتماعية الموقتة في إنتظار انتهاء البحث في مشروع القانون المتكامل الذي سنرسله الى المجلس النيابي.
 
لقد عقدت سلسلة اجتماعات في هذا الصدد خصوصا مع ممثلي العسكريين، واكدنا لهم ان الحكومة لن تتأخر في تقديم ما امكن من مساعدات لادراكها التام لدقة الظرف الذي يعاني منه القطاع العام، ولكن لغة التصعيد والتهديد لا تفضي الى حل. 
 
وقال : في مناسبة العيد الوطني للمملكة  العربية السعودية نتقدم بالتهنئة من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو الامير ولي العهد والشعب السعودي، ونتمنى للمملكة المزيد من الازدهار بحكمة خادم الحرمين ورؤية صاحب السمو ولي العهد. 
 
نتمنى  للمملكة كل الخير، ونؤكد عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح الى تعزيزها وصونها.ان لبنان يجد في المملكة سندا وعضدا في كل الأوقات والظروف.
 
وقال وزير الاعلام:أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2025 بعد الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وفقا لما يلي:
 
اولا :يضاف اعتبارا من 1/10/2024 الى التعويض الذي يتقاضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، والمتعاقدين تعويض شهري موقت يوازي ضعفي الراتب الاساسي او التعويض او الاجر الشهري او المعاش التقاعدي.
 
ثانيا: اعتبارا من 1/11/2024 يضاف الى الراتبين راتب اضافي ( 3)

ثالثا: إعتبارا من 1/12/2024 يضاف الى الثلاثة رواتب راتب اضافي(4)
 
رابعا: كما يعطى جميع الموظفين مساعدة مالية مقطوعة قدرها عشرة ملايين ليرة عن شهر ايلول وعشرة ملايين ليرة عن شهر كانون الأول.
 
اما بالنسبة لمشروع القانون فقد اوضح دولته انه في حال لم يقر  في نهاية العام 2024 فان الحكومة تلتزم باقرار العطاءات والإصلاحات الواردة فيه بشكل تدريجي إبتداء من العام 2025.
 
أضاف وزير الاعلام: دعا رئيس الحكومة إلى جلسة طارئة للحكومة لمناقشة الوضع عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد ، ودعا دولته جميع الوزراء المقاطعين إلى المشاركة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.
 
وتابع :" لقد شارك رئيس الحكومة  في اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية، في حضور ممثلي الوزارات والمنظمات الإنسانية للبحث في سبل الاستجابة للإعداد المتزايدة من النازحين من البلدات الجنوبية التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية اليوم،.
 

أخبار لبنان

الوزراء

مشروع

موازنة

العام

ووافق

إعطاء

تعويض

ومساعدة

مالية

لعاملي

القطاع

العام

والمتقاعدين

LBCI التالي
وزير الاتصالات: لا خرق للشبكة من قبل اسرائيل...والرسائل ما هي إلا عمليات احتيال من قبل تطبيقات
وزارة الداخلية تنشر لائحة بالمدارس والمعاهد الرسمية التي فُتحت كمراكز للإيواء..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-30

وزير المالية أحال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-17

جلسة لمجلس الوزراء في هذا التوقيت للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة

LBCI
اقتصاد
2024-08-27

الخليل أحال إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-11

ميقاتي: سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:29

حماس: نحمّل اميركا المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين ولبنان

LBCI
أخبار دولية
09:04

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه "يوسع نطاق" ضرباته على حزب الله في لبنان

LBCI
أخبار دولية
09:02

إيران تحذر إسرائيل من "تداعيات خطيرة" للضربات في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:48

وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:29

رشقة صاروخية من جنوب لبنان بلغت حيفا بعمق ٤٠ كيلومترا ً وصفارات الإنذارات تدوّي في مدن الشمال

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-12

القاضي حلاوي إستمع إلى المحامي ميشال تويني بصفة شاهد... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-21

فريق الحكمة يخوض مباراة ضمن بطولة الوحدة الدولية في أبو ظبي... هذه التفاصيل

LBCI
منوعات
06:40

في اليوم العالمي للزعتر... إليكم أبرز فوائده الصحية وطرق استخدامه في أشهى الأطباق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:38

زحمة سير خانقة على طرقات الجنوب المؤدية إلى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
08:13

مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2025 ووافق على إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين

LBCI
أمن وقضاء
08:02

وزارة الداخلية تنشر لائحة بالمدارس والمعاهد الرسمية التي فُتحت كمراكز للإيواء..

LBCI
أخبار لبنان
07:36

أكثر من 300 غارة اسرائيلية تشتهدف الجنوب والبقاع ووقوع نحو 100 شهيد...هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

عملية انتشال الشهداء من تحت الركام في الضاحية متسمرة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:31

يوم الاعتداءات الاسرائيلية بدأ وتوعّد بشنّ المزيد من الغارات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

في اسرائيل... إصرار على تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
04:13

المكاري: العمل في وزارة الاعلام طبيعيّ ولن نعير الرسائل الإسرائيلية أكثر مما تستأهل من اهتمام

LBCI
أمن وقضاء
03:58

لبنانيون يتلقون اتصالات هاتفية مصدرها إسرائيل تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم والابتعاد عن مواقع حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:48

وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
02:34

أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!

LBCI
خبر عاجل
10:54

طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة

LBCI
أخبار لبنان
04:42

مكتب المرتضى تلقى اتصالًا... لمغادرة المكتب فورًا لأنه مستهدف

LBCI
أخبار لبنان
05:47

إقفال المدارس والمعاهد في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية الاثنين والثلاثاء

LBCI
آخر الأخبار
07:28

الحلبي للـLBCI: بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء

LBCI
آخر الأخبار
16:47

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وغالانت وهليفي توصلوا إلى قرار يتمثل في التصعيد التدريجي دون دخول حرب شاملة

LBCI
فنّ
13:18

مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More