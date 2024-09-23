زحمة سير خانقة على طرقات الجنوب المؤدية إلى بيروت

وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد

وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد

وزير الاتصالات: لا خرق للشبكة من قبل اسرائيل...والرسائل ما هي إلا عمليات احتيال من قبل تطبيقات