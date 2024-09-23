حصيلة عمليات الدفاع المدني المنفذة منذ الصباح حتى الساعة بسبب العدوان على لبنان

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "عناصرها تمكنت من تنفيذ المهام الموكلة إليها في محافظات البقاع والجنوب والنبطية، على أثر العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتوزعت المهام على الشكل الآتي:



- إطفاء:



في قضاء صور: إخماد حرائق ٢٠ منزلا ومعمل للأخشاب و١٠ حرائق في الأعشاب والأشجار.



في محافظة البقاع: إخماد حرائق ٨ منازل ومستودع ومحطة لتوزيع المحروقات، إضافة إلى إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار.



في محافظة النبطية: إخماد حرائق ٥٠ منزلا، معمل و٣ متاجر وبؤرتين لقطع السيارات.



إسعاف:



في قضاء صور: انتشال جثامين ٢٣ شهيدا ونقل جريحين إلى المستشفى وإسعاف مصاب ميدانيا.



في محافظة النبطية: انتشال ونقل جثامين ٢٥ شهيدا و٢٥ جريحا إلى المستشفيات.



بحث وإنقاذ:



في النبطية: تنفيذ ١٢مهمة بحث ومسح شامل تحت الأنقاض.