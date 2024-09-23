الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أن الأردن علق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.