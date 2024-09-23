قائد الجيش استقبل لودريان... والبحث تناول الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مختلف المناطق اللبنانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مختلف المناطق اللبنانية.



وأشاد لودريان بدور الجيش خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا استمرار دعمه.