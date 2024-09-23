غوتيريش يشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان وبقلق بالغ إزاء العدد الكبير من القتلى والمصابين المدنيين الذي أعلنته السلطات اللبنانية".