نتانياهو يطلب من اللبنانيين إخلاء "المناطق الخطيرة" مع استمرار قصف أهداف لحزب الله

نبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المواطنين اللبنانيين الى "الابتعاد من المناطق الخطيرة"، مع استمرار قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه.



وقال نتانياهو في مقطع مصور بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قصف الإثنين 800 هدف لحزب الله في لبنان: "ابتعدوا من المناطق الخطيرة الآن. بمجرد انتهاء عمليتنا، يمكنكم العودة بأمان إلى منازلكم".



وأوقعت الغارات الإسرائيلية في لبنان 274 شهيدا، بينهم 21 طفلا، وفق ما أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في ضربات هي الأعنف منذ بدء القصف المتبادل عبر حدود البلدين على خلفية اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة.



وفي بيان توجّه فيه إلى سكان لبنان، قال نتانياهو إن من يهدد أمنهم هو حزب الله.



وأضاف: "إن حزب الله يستخدمكم دروعا بشرية. لقد خزّن صواريخ في غرف معيشتكم وفي مرائبكم". وتابع: "لا تسمحوا لحزب الله بأن يعرّض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر".