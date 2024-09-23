الاردن يدعو إلى وقف للتصعيد في لبنان "قبل فوات الأوان"

دعا وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي الإثنين إلى وقف التصعيد في لبنان "قبل فوات الأوان".



وكتب الصفدي على منصة "أكس": "نتضامن مع لبنان الشقيق وندين العدوان الإسرائيلي عليه، ونؤكد ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا".



واضاف "نؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها".



ورأى الصفدي أن "عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة"، مشيرا الى ان "إسرائيل تستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه".

