تركيا: الغارات الإسرائيلية في لبنان تهدد بـ"جر المنطقة بكاملها إلى الفوضى"

حذرت تركيا من أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان تهدد بدفع الشرق الأوسط إلى مزيد من "الفوضى".



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "هجمات إسرائيل على لبنان تشكل مرحلة جديدة في جهودها لجر المنطقة بكاملها إلى الفوضى"، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب وشرق لبنان.