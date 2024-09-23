الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قصف "أكثر من 1300 هدف" لحزب الله في 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، أنه قصف أكثر من 1300 هدف لحزب الله في 24 ساعة في لبنان، حيث تصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين الجانبين في الايام الاخيرة.



وقال الجيش في بيان إن الضربات أصابت "أكثر من 1300 هدف".



وكان الجيش أوضح في بيان سابق أن الضربات استهدفت "مباني ومركبات وبنى تحتية تشكل فيها الصواريخ وقاذفات الاطلاق والمسيرات تهديدا" لاسرائيل.



وفي بيان منفصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين إنه "في هذا اليوم أخرجنا من الخدمة عشرات آلاف الصواريخ والذخائر الدقيقة".



وأضاف: "إنه الأسبوع الأصعب على حزب الله منذ تأسيسه، النتائج تتحدث عن نفسها".