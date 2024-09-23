الجيش الإسرائيلي يقول إن "عددا كبيرا" من عناصر حزب الله قتلوا في الضربات على لبنان الإثنين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "عددا كبيرا" من عناصر حزب الله قتلوا الإثنين في الضربات على لبنان، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط أكثر من 350 شهيدا في هذه الضربات.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري خلال إحاطة صحافية إن "بين القتلى عددا كبيرا من مسلحي حزب الله كانوا في جوار الأسلحة التي استهدفناها"، من دون أن يدلي بأرقام محددة.