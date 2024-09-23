بو حبيب التقى نظيره الصيني... وهذا ما اتفقا عليه

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في نيويورك وزير الخارجية الصينية وانغ يي، وشكره الوزير بو حبيب على موفق الصين الواضح والداعم للبنان، في ضوء التطورات الأخيرة والعدوان المتمادي.



وقد عبرت الصين عن موقفها الداعم للبنان بصورة واضحة خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة في شأن الوضع في لبنان.



وأشار الوزير الصيني الى ان "على المجتمع الدولي ان يبادر ويرسل رسالة واضحة بضرورة وقف الحرب والتصعيد، وبأن أمن اسرائيل لا يمكن ان يتحقق على حساب أمن دول المنطقة".



واتفق الرجلان على ضرورة "استمرار العمل على وقف اطلاق النار على كل الجبهات، وإبقاء خطوط التواصل والتشاور مفتوحة".