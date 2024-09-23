الملك عبدالله الثاني أكد وقوف الأردن المطلق مع لبنان

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أكد وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليه.



وحذر الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.



وأكد أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقف الفوري للحرب على غزة.



ودعا الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي الى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء، والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة.