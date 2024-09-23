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أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية: هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية

أخبار لبنان
2024-09-23 | 16:57
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أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية: هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية
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أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية: هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الغارات والعمليات الإسرائيلية الموسعة ضد لبنان، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء وإصابة الآلاف. 

وأكد الأمين العام أن هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية ويُهدد بتفجير الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مؤلمة على الجميع.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن أبو الغيط قوله إن العالم، وخصوصا القوى الكبرى ذات التأثير، عليها تحمل مسؤولياتها نحو وقف هذا الانزلاق الكارثي نحو الحرب الإقليمية الذي تدفع إليه القيادات الإسرائيلية لأهداف ذاتية، وغايات سياسية. 

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن الى ممارسة دوره والاضطلاع بمسؤولياته نحو صون الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أنه لا بد من التحرك الآن لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، إذ لا يُمكن تكرار مأساة غزة في لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد مجدداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات الاسرائيلية الاجرامية. 
 

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أحمد أبو الغيط

الغارات الإسرائيلية

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