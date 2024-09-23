الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من الهجمات الإسرائيلية على لبنان

عبرت الإمارات في بيان عن "قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان" وفقا لوكالة أنباء الإمارات.



وأكد بيان وزارة الخارجية "موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، من دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها".