حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين بجنوب لبنان

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن محمود النادر، أحد قادتها الميدانيين بجنوب لبنان، استشهد في غارة إسرائيلية على لبنان الاثنين.