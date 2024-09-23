مصر للطيران تلغي رحلاتها من وإلى بيروت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية بأن شركة مصر للطيران قررت إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من الثلاثاء 24 أيلول، وذلك في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان.