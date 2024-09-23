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o
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السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته
أخبار لبنان
2024-09-23 | 17:59
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السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته
تابعت المملكة العربية السعودية بقلقٍ بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، مجددة تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.
وحثت المملكة الأطراف كافة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، داعية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة الى الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.
وقد أكدت المملكة أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "
واس
".
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