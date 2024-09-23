مسؤول أميركي: لا نعتقد أن التصعيد الإسرائيلي تجاه حزب الله سيؤدي إلى خفض التوتر

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار حزب الله اللبناني على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد، معبرا عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.



وقال المسؤول للصحفيين في نيويورك إن الصراع كان محورا رئيسيا في لقاءات وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقا وستسعى إلى "مخرج" للتوترات.