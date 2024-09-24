بوريل محذرا من خطورة الوضع في لبنان: نحن على شفا حرب شاملة

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أنّ النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة".



وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل: "أستطيع أن أقول إنّنا تقريبا على شفا حرب شاملة".



وجدّد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.



وندّد بوريل بواقع أنّ المدنيين في لبنان "يدفعون ثمناً لا يطاق وغير مقبول".



وحذّر قائلا: "هذا هو الوقت المناسب لفعل شيء ما. يجب على الجميع أن يفعلوا كلّ ما بوسعهم لوقف ما يحصل"، معترفا بفشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في وقف الحرب في غزة.