الجيش الإسرائيلي: استهداف منصة إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه العفولة ومركز الجليل فجر اليوم

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أن الجيش "استهدف الخلية التي أطلقت القذائف نحو منطقة العفولة والوديان خلال الليلة الماضية، واستهدف منصات الإطلاق".



وتابع أدرعي بالقول: "استهدفت طائرات حربية عشرات المواقع التابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. وخلال الضربات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود أسلحة مخزنة في المباني".