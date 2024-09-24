إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقررة وميقاتي إلى نيويورك

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التوجه إلى نيويورك، لإجراء المزيد من الاتصالات، نظرًا للتطورات الراهنة وفق ما أعلن مكتبه الاعلاميّ.



وأُلغيت جلسة مجلس الوزراء، التي كانت مقررة عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.