الخطوط القطرية علّقت رحلاتها من بيروت وإليها حتى يوم غد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية "تعليق رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه موقتًا حتى يوم غد الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله "في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة".



وختمت الخطوط الجوية القطرية: "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".