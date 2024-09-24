الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخطوط القطرية علّقت رحلاتها من بيروت وإليها حتى يوم غد
أخبار لبنان
2024-09-24 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخطوط القطرية علّقت رحلاتها من بيروت وإليها حتى يوم غد
أعلنت الخطوط الجوية القطرية "تعليق رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه موقتًا حتى يوم غد الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله "في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة".
وختمت الخطوط الجوية القطرية: "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".
أخبار لبنان
القطرية
علّقت
رحلاتها
بيروت
وإليها
التالي
وزارة الاقتصاد: القمح متوافر ولا داعي للتخزين
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-18
الخطوط الجوية الفرنسية علقت رحلاتها لكل من بيروت وتل أبيب
أخبار دولية
2024-09-18
الخطوط الجوية الفرنسية علقت رحلاتها لكل من بيروت وتل أبيب
0
أخبار لبنان
2024-08-26
الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بدءا من صباح الثلاثاء
أخبار لبنان
2024-08-26
الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بدءا من صباح الثلاثاء
0
خبر كاذب
2024-08-04
الخطوط الجوية القطرية تنفي إلغاء رحلات إلى عمّان وبيروت وبغداد
خبر كاذب
2024-08-04
الخطوط الجوية القطرية تنفي إلغاء رحلات إلى عمّان وبيروت وبغداد
0
أخبار لبنان
2024-08-01
الخطوط الجوية الجزائرية علّقت موقتًا رحلاتها من وإلى لبنان
أخبار لبنان
2024-08-01
الخطوط الجوية الجزائرية علّقت موقتًا رحلاتها من وإلى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:05
شركة كهرباء زحلة باشرت بإصلاح الأعطال على الشبكة المتضررة
أخبار لبنان
05:05
شركة كهرباء زحلة باشرت بإصلاح الأعطال على الشبكة المتضررة
0
أخبار لبنان
05:02
ميقاتي عقد اجتماعات لبحث الجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي
أخبار لبنان
05:02
ميقاتي عقد اجتماعات لبحث الجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
04:59
لقاء يجمع لودريان والنائب محمد رعد مساء اليوم
أخبار لبنان
04:59
لقاء يجمع لودريان والنائب محمد رعد مساء اليوم
0
أخبار لبنان
04:17
لودريان من السرايا: أتمنى أن تفضي الاتصالات الديبلوماسية لحل يوقف دورة العنف
أخبار لبنان
04:17
لودريان من السرايا: أتمنى أن تفضي الاتصالات الديبلوماسية لحل يوقف دورة العنف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:05
بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة
أخبار دولية
17:05
بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة
0
أمن وقضاء
16:42
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة
أمن وقضاء
16:42
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة
0
أخبار دولية
03:29
السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف
أخبار دولية
03:29
السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف
0
أخبار لبنان
2024-09-17
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال لاسلكي
أخبار لبنان
2024-09-17
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال لاسلكي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:04
معظم المحال في الضاحية الجنوبية مقفلة والحركة شبه معدومة
أمن وقضاء
04:04
معظم المحال في الضاحية الجنوبية مقفلة والحركة شبه معدومة
0
أخبار لبنان
03:27
الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات
أخبار لبنان
03:27
الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
02:48
الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
تقارير نشرة الاخبار
02:48
الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
0
تقارير نشرة الاخبار
02:45
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
تقارير نشرة الاخبار
02:45
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
02:38
نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري
تقارير نشرة الاخبار
02:38
نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري
0
أمن وقضاء
00:04
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
أمن وقضاء
00:04
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
0
أخبار لبنان
17:35
مراكز الإيواء تستقبل النازحين... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
17:35
مراكز الإيواء تستقبل النازحين... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
0
أمن وقضاء
17:19
بلدات البقاع شهدت هذا المساء موجة جديدة من الغارات
أمن وقضاء
17:19
بلدات البقاع شهدت هذا المساء موجة جديدة من الغارات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
2
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
3
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
4
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
5
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
6
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
7
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
8
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More