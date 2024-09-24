الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات

طمأن مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة الدكتور جوزيف الحلو أنه لغاية هذه اللحظة فكل المستشفيات في لبنان تمكنت من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات الاسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع.واشار الحلو، في حديث للـLBCI، إلى أن هناك جرحى يعانون من حروق جراء القصف.ولفت إلى أن ايران والاردن والعراق وعدت لبنان بإرسال المزيد من المساعدات الطبية لدعم احتياطي الادوية لدينا.وأكد الحلو أننا " لسنا بحاجة حتى الأن إلى مسشتفيات ميدانية.