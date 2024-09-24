مكتب السوداني: تمديد سمة دخول اللبنانيين الموجودين في العراق من دون السفر لثلاثين يومًا

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقيّ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين الموجودين في العراق من دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يومًا.



كما أعلن أنّها تُمدد مرة أخرى استنادًا إلى أحكام قانون إقامة الاجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة.



ولفت إلى إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين في الوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون اعلاه.



وأشار إلى استمرار منح سمات الدخول مجانًا للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية.