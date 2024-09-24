كلاس طلب من الأندية والجمعيات الانخراط في عملية الإغاثة الاهلية

طلب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس تعميما من الاندية والاتحادات والجمعيات الكشفية والشبابية وجمعيات بيوت الشباب والاتحادات والجمعيات والاندية الرياضية "الانخراط في عملية الإغاثة الاهلية كلٌ بحسب قدراته".



وتمنى كلاس في بيان على الجميع "وضع إمكانياتهم وقدراتهم وكوادرهم في خدمة اهلنا، وفتح الأماكن والمساحات الممكن استعمالها لإيواء النازحين والمساهمة في احتضانهم وتأمين التسهيلات اللازمة لهم".



وأوعز إلى المؤسسة العامة للمنشآت الشبابية والكشفية والرياضية "وضع منشآتها، ولا سيما المدينة الرياضية والمدينة الكشفية في سمار جبيل تحت تصرّف الاهل النازحين من الجنوب"، متمنيا أن "تنتهي الاعتداءات الاسرائيلية وتتوقف جرائم الابادة التي يتعرض لها اللبنانيون ويصحو الضمير الإنساني من صمته".