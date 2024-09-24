بزشكيان: حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده

أكّد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، أنّ الضربات الإسرائيلية المكثفة على لبنان هي "أزمة إنسانية" تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة.



وقال بزيشكيان، في مقابلة حصرية مع شبكة "CNN" على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ حزب الله يواجه جهة مسلحة بشكل جيد جدًا ولديها إمكان الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر.



وحذّر من السماح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي إسرائيل.



وشدّد على أنّ حزب الله لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده.



كما شدّد على أنّه لا يمكن أن يقف بمفرده أمام دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.



وحذر بزشكيان من أن الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليميّ، والذي "يمكن أن يكون خطرًا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب أن نمنع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".