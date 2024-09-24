لودريان من السرايا: أتمنى أن تفضي الاتصالات الديبلوماسية لحل يوقف دورة العنف

جدد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من السرايا التأكيد أن فرنسا تدعم لبنان وتقف الى جانبه في كل الظروف.



والتقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بلودريان في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



واعتبر الموفد الفرنسي أن "توجّه ميقاتي الى نيويورك في هذا الظرف الدقيق مسألة مهمة جدا"،متمنيا "ان تفضي الاتصالات الديبلوماسية الى حل يوقف دورة العنف".



وعن الملف الرئاسي اللبناني، كشف لودريان"أنه سيقوم بجهود لتقريب وجهات النظر بين الافرقاء اللبنانيين للوصول الى تفاهم يفضي الى انتخاب رئيس جديد".