لقاء يجمع لودريان والنائب محمد رعد مساء اليوم

ميقاتي عقد اجتماعات لبحث الجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي

ميقاتي عقد اجتماعات لبحث الجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي

لودريان من السرايا: أتمنى أن تفضي الاتصالات الديبلوماسية لحل يوقف دورة العنف