ميقاتي عقد اجتماعات لبحث الجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا اليوم لبحث الاوضاع الراهنة والجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وبحث ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا موضوع المساعدات الانسانية التي تقدمها الامم المتحدة للبنان في هذا الوقت بالذات.



كما اجتمع مع وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وكان عرض للأوضاع المالية في البلاد.



واجتمع ميقاتي مع منسق "لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية" الوزير ناصر ياسين الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها اللجنة لايواء النازحين من مناطق العدوان وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.



وأوضح ياسين أن "اماكن الايواء في المدارس وصلت الى حدود المئة والخمسين مدرسة، فيما تتزايد اعداد النازحين حتى وصلت ليلا الى ستة عشر الفا وخمسمئة نازح".



واشار الى ان "دولة الرئيس اوعز الى الهيئة العليا للاغاثة الاستمرار في تأمين المطلوب لاغاثة النازحين".