مفوض الأمم المتحدة للأطراف ذات النفوذ في الشرق الأوسط: للعمل على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول والأطراف جميعها ذات النفوذ في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر إلى العمل على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان.



وقال متحدث باسم تورك، خلال إفادة صحفية في جنيف: "المفوض السامي فولكر تورك يدعو جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في المنطقة وخارجها إلى تجنب المزيد من التصعيد وبذل كل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل للقانون الدوليّ."