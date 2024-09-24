الأبيض: مسؤولياتنا لم تنته وسنبقى في الخطوط الامامية

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنّ خطة الطوارئ وُضعت قيد التنفيذ الأسبوع الماضي في ظل الإعتداءات الإسرائيلية.وشدّد، في مؤتمر صحافيّ، أنّها جنّبت الكثير من السيناريوهات الاكبر والأخطر على اللبنانيين.وأعلن أنّ نتيجة الاجتماع مع وزير المالية وُضعت خطة دعم للمستشفيات، ليُعطى جزءًا من مستحقاتها.وقال: "مسؤولياتنا لم تنته وسنبقى في الخطوط الامامية."وأوضح أنّ حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية حتى الساعة، هي 558 شهيدًا للساعات الـ24 الماضية، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة.كما أوضح أنّ عدد الجرحى بلغ 1835 جريحًا.ولفت إلى أنّ هذا ينفي كذب إسرائيل بقولها إنّها تستهدف قوات مقاتلة.