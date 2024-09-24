إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت

مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من تشرين الأول في ضوء تبادل إسرائيل وحزب الله الضربات من جديد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.



وتعلق الشركة كل رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية منذ 18 أيلول.