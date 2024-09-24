مئات الأشخاص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا على وقع الغارات الاسرائيلية

نزح المئات من لبنان إلى سوريا عبر نقطتين حدوديتين في أعقاب الغارات الاسرائيلية الكثيفة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان منذ الاثنين، كما أفاد مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس.وقال المصدر الأمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "تم تقدير عدد الأشخاص الذين اجتازوا الحدود عبر معبري القصير (شرق لبنان) والدبوسية (شمال) نحو 500 شخص بين الساعة الرابعة عصرا حتى منتصف ليل" الاثنين.