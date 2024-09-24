تعميم لوزير التربية حول استقبال النازحين في المدارس والثانويات الرسمية

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعميما حول استقبال النازحين في المدارس الرسمية.



وجاء في التعميم: "نظراً لتعرض الكثير من المناطق اللبنانية لإعتداءات ترتب عليها نزوح عدد كبير من المواطنين، وحيث أن تأمين مراكز لإستقبال المواطنين الذين نزحوا بسبب العدوان من الواجبات الوطنية الملزمة، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية القيام بالآتي:



-فتح مباني المدارس والثانويات الرسمية لإستقبال النازحين ووضعها بتصرف لجنة الطوارئ المركزية بالتنسيق مع خليّة الأزمة في وزارة التربية والتعليم العالي.



-التعاون مع الجهات المكلفة رسمياً بتوزيع النازحين وتقديم الدعم والمساعدة لهم.



-وضع جميع التجهيزات الخاصة بالمدرسة/الثانوية من أجهزة كمبيوتر وطابعات وآلات تصوير مستندات ووسائل إيضاح والمواد والأداوات الخاصة بالمختبرات بالإضافة إلى السجلات المالية والإدارية في الغرف المخصصة للإدارة وإقفالها وفق ما نصَّ عليه التعميم رقم ٣٠/م/٢٠٢٤ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٤.



-تكليف من يلزم بالتواجد في المبنى المدرسي لتأمين استقبال النازحين والتنسيق والتعاون مع الجهات المكلفة رسمياً بتقديم المساعدات لهم.



-الطلب من العائلات المنتقلة إلى المدارس ، ان تحافظ على المبنى المدرسي والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية ، وان تطلب أي شيء يتعلق بالمبنى عند الحاجة من الموظف المداوم في المدرسة .



وأكد وزير التربية على ثقته بقيام كل مسؤول عن مدرسة أو ثانوية رسمية بما ورد أعلاه، ويشدد على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال النازحين".