غوتيريش يحذر من أن "لبنان على حافة الهاوية"

حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من أن "لبنان على حافة الهاوية"، في وقت تواصل إسرائيل توجيه ضربات جوية على اهداف لحزب الله في هذا البلد غداة يوم دام سقط فيه أكثر من 550 قتيلا.



وقال غوتيريش أمام قادة العالم المجتمعين في نيويورك في إطار الجمعية العامة للامم المتحدة: "علينا جميعا أن نشعر بالقلق حيال هذا التصعيد".