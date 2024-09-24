اتصال بين الجميل وجنبلاط...

أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إتصالاً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وجرى التداول في التطورات في هذه اللحظة المصيرية، كما تم التوافق على ابقاء الاتصالات متواصلة.