ستارمر: أدعو مرة أخرى لخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد أن قصفت إسرائيل المنطقة التي تسيطر عليها جماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت لليوم الثاني على التوالي.



وقال ستارمر في كلمة ألقاها في مؤتمر حزب العمال في ليفربول شمال غرب إنجلترا: "أدعو مرة أخرى إلى ضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان في الشرق الأوسط اليوم. وأدعو مرة أخرى الطرفين إلى التراجع عن حافة الهاوية".