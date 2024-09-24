فياض طمأن المواطنين إلى توافر الإحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية وتمنى عدم التهافت على محطات التوزيع

ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض اجتماعًا ضم رئيس تجمع الشركات المستوردة مارون الشماس وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وامين سر المحطات حسن جعفر.وتناول البحث وضع قطاع المحروقات في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي.وطمأن فياض المواطنين الى "توافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط"، مؤكدًا ان "لا ازمة بنزين او مازوت"، ومتمنيًا "عدم التهافت على محطات التوزيع".وطلب من الحاضرين "اعطاء الاولوية لمناطق الجنوب لتعويض النقص الذي حصل بالامس والذي نتج عن الزحمة الخانقة على الخط الساحلي ما منع الصهاريج من تسليم حمولتها الى المحطات".