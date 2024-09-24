الدفاع المدني: عناصرنا يعملون على تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها في المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، يعملون على تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في كافة المناطق.



كما ذكرتهم بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.