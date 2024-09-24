محافظ بيروت يهيب بالمواطنين التأكد من هوية أشخاص مشبوهين يحاولون جمع تبرعات للنازحين

أهاب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالمواطنين قبل التبرع بأي مواد عينية أو مادية وغيرها التأكد من هوية الاشخاص التي تحاول الحصول على تلك التبرعات، حيث وصل العديد من الشكاوى عن قيام أشخاص تقوم بجمع التبرعات من المواطنين تحت مسمى مساعدة النازحين دون أن تصل تلك المساعدات أو التبرعات الى تلك العائلات.



ولفتت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، نظر المواطنين الذين يودون تقديم المساعدات الى النازحين التواصل مباشرة مع خلية إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت على الرقم 987001-01 للتنسق بطريقة تقديم المساعدات للنازحين في مدينة بيروت .