الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محافظ بيروت يهيب بالمواطنين التأكد من هوية أشخاص مشبوهين يحاولون جمع تبرعات للنازحين
أخبار لبنان
2024-09-24 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محافظ بيروت يهيب بالمواطنين التأكد من هوية أشخاص مشبوهين يحاولون جمع تبرعات للنازحين
أهاب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالمواطنين قبل التبرع بأي مواد عينية أو مادية وغيرها التأكد من هوية الاشخاص التي تحاول الحصول على تلك التبرعات، حيث وصل العديد من الشكاوى عن قيام أشخاص تقوم بجمع التبرعات من المواطنين تحت مسمى مساعدة النازحين دون أن تصل تلك المساعدات أو التبرعات الى تلك العائلات.
ولفتت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، نظر المواطنين الذين يودون تقديم المساعدات الى النازحين التواصل مباشرة مع خلية إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت على الرقم 987001-01 للتنسق بطريقة تقديم المساعدات للنازحين في مدينة بيروت .
أخبار لبنان
آخر الأخبار
بيروت
بالمواطنين
التأكد
أشخاص
مشبوهين
يحاولون
تبرعات
للنازحين
التالي
أسرار الصحف المحليّ 24-9-2024
مسؤول أميركي: لا نعتقد أن التصعيد الإسرائيلي تجاه حزب الله سيؤدي إلى خفض التوتر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:08
خلية إدارة الازمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت: تم تأمين مراكز ايواء لحوالي 10 الآف نازح في مدينة بيروت
أخبار لبنان
12:08
خلية إدارة الازمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت: تم تأمين مراكز ايواء لحوالي 10 الآف نازح في مدينة بيروت
0
أخبار لبنان
2024-09-23
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
أخبار لبنان
2024-09-23
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
0
آخر الأخبار
2024-09-11
معلومات للـLBCI: الجلسة غدا لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي غير مخصصة لاستجواب رياض سلامة بل سيتم خلالها الإستماع إلى عدد من الأشخاص بصفة شهود وبالتالي لن يتم اقتياد سلامة من مكان توقيفه
آخر الأخبار
2024-09-11
معلومات للـLBCI: الجلسة غدا لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي غير مخصصة لاستجواب رياض سلامة بل سيتم خلالها الإستماع إلى عدد من الأشخاص بصفة شهود وبالتالي لن يتم اقتياد سلامة من مكان توقيفه
0
أخبار لبنان
2024-09-05
محافظ بيروت وجه إنذارًا عامًا للمؤسسات السياحية القائمة من دون ترخيص ضمن نطاق بيروت
أخبار لبنان
2024-09-05
محافظ بيروت وجه إنذارًا عامًا للمؤسسات السياحية القائمة من دون ترخيص ضمن نطاق بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:35
الدفاع المدني: إنتهاء عمليات الإنقاذ في النبي ايلا والحصيلة 6 شهداء و6 جرحى
أخبار لبنان
14:35
الدفاع المدني: إنتهاء عمليات الإنقاذ في النبي ايلا والحصيلة 6 شهداء و6 جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذه هي شروط حزب الله وإسرائيل لوقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذه هي شروط حزب الله وإسرائيل لوقف النار
0
أخبار دولية
13:46
هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:46
هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في صور نازحون إفترشوا الأرض ينتظرون الفرج... ومحطات محروقات رفعت خراطيمها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في صور نازحون إفترشوا الأرض ينتظرون الفرج... ومحطات محروقات رفعت خراطيمها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-22
وزارة التربية: على مديري المدارس والثانويات في مناطق التوترات ابلاغ التلامذة بالاقفال
أخبار لبنان
2024-09-22
وزارة التربية: على مديري المدارس والثانويات في مناطق التوترات ابلاغ التلامذة بالاقفال
0
صحة وتغذية
2024-09-18
علامة خفية قد تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض: إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-09-18
علامة خفية قد تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض: إليكم التفاصيل!
0
أخبار دولية
2024-09-23
نتانياهو: وعدت بأننا سنغير توازن القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله
أخبار دولية
2024-09-23
نتانياهو: وعدت بأننا سنغير توازن القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله
0
اقتصاد
02:59
وزارة الاقتصاد: القمح متوافر ولا داعي للتخزين
اقتصاد
02:59
وزارة الاقتصاد: القمح متوافر ولا داعي للتخزين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذه هي شروط حزب الله وإسرائيل لوقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذه هي شروط حزب الله وإسرائيل لوقف النار
0
أخبار دولية
13:46
هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:46
هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في صور نازحون إفترشوا الأرض ينتظرون الفرج... ومحطات محروقات رفعت خراطيمها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في صور نازحون إفترشوا الأرض ينتظرون الفرج... ومحطات محروقات رفعت خراطيمها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث
0
أخبار لبنان
13:39
الضاحية الجنوبية شهدت إغتيال القيادي الميداني في حزب الله ابراهيم قبيسي... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
13:39
الضاحية الجنوبية شهدت إغتيال القيادي الميداني في حزب الله ابراهيم قبيسي... هذه التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:35
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:35
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم قرر لودريان البحث بالرئاسة... تحت القصف وفي زمن المجازر
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم قرر لودريان البحث بالرئاسة... تحت القصف وفي زمن المجازر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اللبنانيون جنبًا إلى جنب في مواجهة الضيقات وهذا حال النازحين من الجنوب والضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اللبنانيون جنبًا إلى جنب في مواجهة الضيقات وهذا حال النازحين من الجنوب والضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
زحمة كبيرة عند المصنع لنازحين متجهين إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:13
زحمة كبيرة عند المصنع لنازحين متجهين إلى سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:15
انتهاء دعم الطحين... وهكذا اصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
10:15
انتهاء دعم الطحين... وهكذا اصبحت أسعار ربطة الخبز
2
خبر عاجل
10:47
مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى
خبر عاجل
10:47
مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى
3
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
4
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
5
خبر عاجل
09:23
مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: إستشهاد القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي
خبر عاجل
09:23
مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: إستشهاد القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي
6
أمن وقضاء
07:10
حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات
أمن وقضاء
07:10
حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات
7
خبر عاجل
07:53
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
07:53
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
8
أمن وقضاء
08:59
الحلبي مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
أمن وقضاء
08:59
الحلبي مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More