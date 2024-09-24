ياسين: فتحنا 252 مدرسة رسميّة كمراكز إيواء

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أن “مناطق الجنوب والبقاع والضاحية تتعرّض لأبشع قصف إسرائيلي، وعدد الضحايا ارتفع إلى 564”.



وقال ياسين في مؤتمر صحافي للجنة الطوارئ الوزارية: “الغارات أدّت إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيّين، وفعّلنا غرفة العمليّات الوطنيّة بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما فعّلنا عمل الهيئة العليا للإغاثة لتأمين الحاجات الأساسيّة للنازحين”.



وأشار إلى “أننا فتحنا 252 مدرسة رسميّة لتصبح مراكز إيواء، و27 ألف نازح استقرّوا فيها وبدأنا بتفعيل توزيع المساعدات الأساسيّة والوجبات الغذائيّة”.



وأضاف: “نحضّر لإمكانيّة بناء جسور إنسانيّة لتأمين الحاجات، ونقوم بما يسمّى “طلب المساعدات المباشرة” بالتعاون مع الأمم المتّحدة لكي تكون متوفّرة بأسرع وقت”.