خلية إدارة الازمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت: تم تأمين مراكز ايواء لحوالي 10 الآف نازح في مدينة بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن خلية إدارة الازمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت تعمل بتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، على مدار الـ 24 ساعة والتي تتألف من الصليب الاحمر اللبناني، فوج اطفاء بيروت، فوج حرس بيروت، فرقة طوارئ بلدية بيروت والفرق الفنية التابعة للبلدية، على تأمين مراكز الايواء للاخوة النازحين من القرى الجنوبية جراء الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت منازلهم وقراهم، حيث تم خلال الساعات الماضية تأمين حوالي 10 الآف شخص في مراكز ايواء في حوالي 45 مدرسة ومجمع مهني في مدينة بيروت.ولفتت الدائرة في بيان، الى أنه تم بالاضافة الى تأمين وجبات طعام يتم توزيعها تباعاً على الاخوة النازحين، بالاضافة الى التعاون مع عدد من الجمعيات التي قامت بتأمين عدد من الفرش والمخدات وحرامات اضافة الى المياه وأدوية وغيرها من المواد الضرورية، على أن يتم استكمال تأمين كافة المستلزمات والمواد المطلوبة لجميع النازحين.