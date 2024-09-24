جعجع استقبل لودريان: على بري الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الموفد الفرنسي جان ايف لودريان.



وتطرق الجانبان الى المستجدات السياسية، ولا سيما التطورات على الساحة اللبنانية ليتبعه خلوة بين لودريان وجعجع استمرت اكثر من ربع ساعة.



وأكّد جعجع أنه أبلغ "الضيف الفرنسي استعداد القوات اللبنانية في أي وقت من الاوقات، للمشاركة في جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للبلاد"، مشددا على انه "بات عليه القيام بهذه الخطوة الأساسية، وخصوصا في خضم هذه المرحلة الدقيقة، فإذا لم يدع لجلسة في هذا الظرف متى سيدعو؟".